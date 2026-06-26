Direksiyon başında alkollü yakalandı, mahkemelik oldu!

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Arif Özyürekliler, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında zanlının kullandığı aracın durdurularak kontrol edildiğini söyledi.
Polis, zanlının nefesinde alkol kokusu alması üzerine alkol testi yapıldığını, yapılan ölçümde 90 miligram alkollü olduğunun belirlendiğini ifade etti.
Polis, zanlıya 30 bin 300 TL para cezası kesildiğini belirterek, davası sonuçlanıncaya kadar ehliyetine el konulması talebiyle mahkemeye çıkarıldığını kaydetti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı A.P.'nin davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.