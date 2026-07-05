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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Hastanelik Oldu

KIBRIS 7
Yayınlama: 05 Temmuz 2026 Pazar 14:43 | Güncellendi: 05.07.2026 15:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis açıklamasına göre, D.D. (42) yönetimindeki salon araç, Alsancak istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna geçti. Bu sırada aynı istikamette sol şeritte seyreden H.İ.Z. (40) yönetimindeki salon aracın sağ yan kısmına çarptı.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Hastanelik Oldu

Polis açıklamasına göre, D.D. (42) yönetimindeki salon araç, Alsancak istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna geçti. Bu sırada aynı istikamette sol şeritte seyreden H.İ.Z. (40) yönetimindeki salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solundan çıkarak trafik levhası ile bordür taşlarına da çarpıp durdu.

Kazada yaralanan D.D., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs