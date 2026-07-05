Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracı alevlere teslim oldu

Polis açıklamasına göre, kaza 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Turunçlu-İnönü kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.D. (21), yönetimindeki araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yolun solundaki bariyerlere, ardından sağ …

Polis açıklamasına göre, kaza 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Turunçlu-İnönü kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.D. (21), yönetimindeki araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yolun solundaki bariyerlere, ardından sağ taraftaki bariyerlere çarparak orta refüjde durdu.

Kazada yaralanan B.D., ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Kaza sonrası araçta çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.