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Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Beton Duvara Çarptı

KIBRIS 18
Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 19:26 | Güncellendi: 09.06.2026 20:53 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Gazimağusa–İskele Anayolu üzerinde, O.P. yönetimindeki araç, Ötüken Çemberi’ne geldiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolünü kaybederek yolun solunda bulunan beton duvara çarptı.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Beton Duvara Çarptı

Gazimağusa–İskele Anayolu üzerinde, O.P. yönetimindeki araç, Ötüken Çemberi’ne geldiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolünü kaybederek yolun solunda bulunan beton duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen O.P.’nin, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği ve bu nedenle tutuklandığı bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs