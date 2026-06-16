Dizdarlı: Yerel ve milletvekilliği seçimlerinin aynı gün yapılması ciddi hatalara yol açabilir

Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, son günlerde gündeme gelen yerel seçimlerle milletvekilliği seçimlerinin 6 Aralık 2026'da birlikte yapılması önerisini değerlendirdi.

Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, son günlerde gündeme gelen yerel seçimlerle milletvekilliği seçimlerinin 6 Aralık 2026'da birlikte yapılması önerisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin beş yılda bir, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinin ise dört yılda bir yapıldığını hatırlatan Dizdarlı, bazı siyasilerin iki seçimin aynı gün gerçekleştirilmesini savunduğunu kaydetti.

Seçim süreçlerinin Yüksek Seçim Kurulu ile İlçe Seçim Kurulları tarafından yürütüldüğünü belirten Dizdarlı, özellikle son milletvekilliği seçimlerinde uygulanan çarşaf liste yönteminin seçmen açısından oy kullanma sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

Oy pusulalarının büyüklüğü nedeniyle oy verme süresinin uzadığını, geçersiz oy sayısının arttığını ve sandık kurullarının oy sayımında ciddi güçlükler yaşadığını belirten Dizdarlı, bunun seçim sonuçlarının açıklanmasında da gecikmelere neden olduğunu söyledi.

Seçmenlerin oy kullanırken hata yapma ihtimalinin arttığını ve bunun seçmen iradesinin sandığa yansımasını engelleyebildiğini kaydeden Dizdarlı, sayım sırasında yaşanan hataların ise sonuçların açıklanmasını geciktirdiğini ifade etti.

Yıllarca İlçe Seçim Kurullarında ve Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yaptığını belirten Dizdarlı, bu süreçlerde yaşanan sıkıntıları yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, "Tecrübeme göre her iki seçimi aynı gün yapmak son derece yanlış olacaktır" dedi.

Dizdarlı, Yüksek Mahkeme'nin teknik donanımının da iki seçimin aynı gün yapılması için yeterli olmadığını savunarak, böyle bir durumda seçim sonuçlarının açıklanmasının günler sürebileceğini belirtti.

Bu sistemle seçim yapılması halinde sandık kurullarında görev alacak personel bulunmasının da zorlaşacağını ifade eden Dizdarlı, hükümete çağrıda bulunarak, iki seçimin birlikte yapılmasına ilişkin karar alınmadan önce konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dizdarlı, olası zorlukların ve sonradan yaşanabilecek pişmanlıkların önüne geçilmesi için sağduyulu hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.