Doğalgaz hattı için tarihi imza

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı resmen imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı resmen imzalandı.

İmza töreninde Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anlaşmaya imza attı.

Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törene Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

Törende ayrıca Ünal Üstel, Cevdet Yılmaz ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşma gerçekleştirdi.