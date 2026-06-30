Donald Trump’a “doğumla vatandaşlık” freni

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın doğumla vatandaşlığı sınırlamayı hedefleyen başkanlık kararnamesini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın doğumla vatandaşlığı sınırlamayı hedefleyen başkanlık kararnamesini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Karar, Trump’ın ikinci dönemindeki en büyük hukuki yenilgilerden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın göçmenler ve turistlerin ABD’de doğan çocuklarının vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini geçersiz kıldı.

ÜLKEDE DOĞANLAR VATANDAŞ OLMAYA DEVAM EDECEK

Yüksek Mahkeme yargıçları, 6’ya karşı 3 oyla doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verdi. Böylece Trump’ın ABD topraklarında doğan göçmen ve turist çocuklarının otomatik vatandaşlık kazanmasını engelleme girişimi reddedildi.

Kararı kaleme alan Başyargıç John Roberts, ABD’de yasa dışı ya da geçici statüyle bulunan kişilerin ülkede doğan çocuklarının anayasa gereği “doğum anında vatandaş” olduğunu vurguladı.

Roberts, ABD Anayasası’nın 14. değişikliğinin, iç savaş sonrası özgürlüğüne kavuşan eski kölelerin vatandaşlık sorununu çözmek amacıyla kabul edildiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin ülkede doğan her bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına aldığını belirtti.

TRUMP “DOĞUM TURİZMİ İSTİSMAR EDİLİYOR” DEMİŞTİ

Trump ise daha önce, doğumla vatandaşlık hakkını düzenleyen anayasa maddesinin yanlış yorumlandığını savunmuş, bu hakkın düzensiz göçmenler ile doğum turizmi yapan yabancılar tarafından istismar edildiğini ileri sürmüştü.

Mahkemenin kararı sonrası açıklama yapan Trump, kararın ülke açısından “çok kötü” olduğunu savunarak, Kongre’ye yeni bir yasal düzenleme çağrısında bulundu. Trump, doğumla vatandaşlık uygulamasının sona erdirilmesi için çıkarılacak bir yasaya tam destek vereceğini söyledi.

Trump ayrıca kararı sosyal medya hesabından alaycı bir şekilde “Çin’in zaferi” olarak nitelendirerek, Xi Jinping ve Çin’i tebrik etti.

TRUMP NEDEN ÇİN’İ TEBRİK ETTİ?

ABD’de doğumla vatandaşlık hakkı tartışmaları sürerken, ülkede bu yolla vatandaşlık kazanan çocukların ebeveynlerinin hangi ülkelerden geldiğine ilişkin veriler de elbette merak konusu.

Özellikle Trump’ın kararın iptalinin ardından Çin’i ve Xi’yi tebrik etmesi üzerine Çin’in doğum oranları içindeki payını araştırdık.

Resmi kurumlar tarafından ülke bazında kesin bir sıralama paylaşılmasa da göçmen nüfus ve doğum istatistikleri, en yüksek payın Meksika kökenli ailelerde olduğunu ortaya koyuyor.

Verilere göre ABD’de doğumla vatandaşlık kazanan çocukların önemli bölümü Meksika, Hindistan ve Çin vatandaşı ailelerden geliyor. Özellikle Meksika, ülkedeki en büyük göçmen topluluğunu oluşturduğu için açık ara ilk sırada yer alıyor.

TRUMP ÇİN’E ÇATTI AMA ÇİN’İN ORANI YÜZDE 1’İN ALTINDA

ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi’nin (NCHS) 2023 verilerine göre, Çin doğumlu annelerden ABD’de dünyaya gelen bebek sayısı 27 bin 476 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ABD genelindeki toplam doğum sayısı yaklaşık 3,7 milyon olurken, yabancı doğumlu annelerden doğan bebek sayısı ise 852 bin 470 oldu.

Bu verilere göre Çin vatandaşı annelerin ABD’de gerçekleştirdiği doğumlar, ABD’deki toplam doğumların yaklaşık yüzde 0,74’ünü, yabancı doğumlu annelerin gerçekleştirdiği doğumların ise yaklaşık yüzde 3,2’sini oluşturdu.