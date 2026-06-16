Donald Trump: İran ile harika bir anlaşma yaptık

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaşta somut adımlar atılmaya başlandı.

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaşta somut adımlar atılmaya başlandı.

Bunlar yaşanırken İran halkı da ikiye bölünmüş; rejim değişikliği isteyenler ile bütünlüğün korunmasını savunanlar birbirinden ayrılmıştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Karşılıklı saldırılar, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı’nın kısmı şekilde kapatılması ve ablukaya alınması gibi hareketli gelişmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

ABD ve İran, 107 günlük savaşı bitiren adımı resmen attı.

İki ülke mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı.

“ANLAŞMADA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİK”

İmzaları ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Muhammed Kalibaf’ın attığı belirtildi.

G7 Zirvesi sebebiyle Fransa’da bulunan ABD Başkanı, canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Donald Trump, ABD-İran arasındaki anlaşmada ikinci aşamaya geçildiğini belirtti.

“İRAN’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM”

İran’da bir rejim değişikliğine inanmadığını, bunun yıllar süreceğini söyleyen Trump, “Obama döneminde 2015 yılındaki P5+1 nükleer anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık İran 5 yıl önce nükleer sahibi olurdu. Ben bu anlaşmayı 2018’de sonlandırdım.” açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili de konuşan Trump, “Rusya bir anlaşma yapmalı. Putin ve Zelensky arasında birçok ihtilaf var. Her iki taraftan onlarca insan hayatını kaybediyor. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum.” dedi.

“İRAN’A HERHANGİ BİR PARA AKTARMIYORUZ”

ABD’nin İran’a herhangi bir mali kaynak aktarmayacağının altını çizen Trump, “İran’a yatırım yapmıyoruz ve herhangi bir para aktarmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Trump, bu anlaşmayla İran’ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ifade etti, “Nükleer isterlerse cehennemi yaşarlar.” diye konuştu.

‘PEHLEVİ’NİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ’

Öte yandan, bu gelişmelerle, İran’ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu ve muhalefetin önde gelen simalarından biri olan Rıza Pehlevi, mevcut İslami Cumhuriyet rejiminin tamamen değiştirilmesi gerektiğini savunuyordu.

ABD Başkanı’nın bu açıklamalarıyla, Pehlevi’nin hedeflediği rejim değişikliği de masadan kaldırılmış oldu.

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın hazır bulunacağını söyledi.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve dün sağlanan ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ait topçu birlikleri, Cizzin ilçesine bağlı Reyhan beldesi çevresini hedef aldı.

İsrail ordusu gece yarısında da Secid ve Mahmudiye beldelerine topçu saldırıları düzenledi.