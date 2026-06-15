Donald Trump saat verdi: Dünyanın gözü ABD-İran anlaşmasında

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptının saatler içinde elektronik olarak imzalanacağını ve önümüzdeki günlerde Avrupa’da yüz yüze tören düzenlenebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptının saatler içinde elektronik olarak imzalanacağını ve önümüzdeki günlerde Avrupa’da yüz yüze tören düzenlenebileceğini açıkladı.

Trump, İsrail’in Beyrut saldırısını sert şekilde eleştirerek Netanyahu’ya “Bibi neden böyle bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı? Çok sinirlendim” dediğini ve başka saldırı yapmamasını istediğini belirtti.

Müzakere sürecinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür eden Trump, nükleer silaha izin verilmeyeceğini vurguladı.

Anlaşma taslağında yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması gibi kritik maddeler yer alıyor. Ancak bölgedeki gerilim ve tarafların açıklamaları arasında tutarsızlıklar dikkat çekiyor.