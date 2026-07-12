DP Genel Sekreteri Akpınar: 34 yıllık mirası aynı inançla geleceğe taşıyoruz

DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, Girne Elexus Otel'de saat 19.30'da başlayacak gecede partinin 50’nci kuruluş yılına uzanan yolculuğunun başlatılacağını belirtti.

DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, Girne Elexus Otel'de saat 19.30'da başlayacak gecede partinin 50’nci kuruluş yılına uzanan yolculuğunun başlatılacağını belirtti.

Akpınar, etkinliğin, 34 yıl boyunca oluşturulan siyasi mirasın, devlete bağlılığın, demokrasiye inancın ve KKTC’nin geleceğine yönelik ortak sorumluluğun yeniden ifade edileceği tarihi bir buluşma olacağını kaydetti.

DP’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın devlet vizyonunu, milli duruşunu ve halk iradesini siyasetinin temel unsurları olarak benimsediğini ifade eden Akpınar, partinin kuruluşundan bu yana ülkenin en köklü siyasi hareketlerinden biri olduğunu söyledi.

DP’nin ekonomi, eğitim, turizm, üretim ve halkın refahının artırılmasına yönelik çalışmalarda sorumluluk üstlendiğini kaydeden Akpınar, partinin yalnızca geçmişi temsil etmediğini, ülkenin geleceğini planlayan ve istikrarı önceleyen bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

- “Bizim siyaset anlayışımız makamların değil, hizmetin siyasetidir”

Genel Başkan Fikri Ataoğlu başta olmak üzere partinin kuruluşundan bu yana görev yapan genel başkanlara, merkez yönetim kurullarına, milletvekillerine, bakanlara, örgütlere ve parti çatısı altında emek verenlere teşekkür eden Akpınar, hayatını kaybeden parti mensuplarını da andı.

En büyük teşekkürün ise ülkesine sahip çıkan halka olduğunu kaydeden Akpınar, “50’nci kuruluş yılımıza doğru yürürken birlik içinde, ortak akılla ve demokratik değerlerden ayrılmadan devletimize ve halkımıza hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımız makamların değil, hizmetin siyasetidir.” dedi.