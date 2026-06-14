DP, "Küresel Temsil Ağı" oluşturma çalışmalarını başlattı

Yazılı açıklama yapan Akpınar, son kurultayda yapılan tüzük değişiklikleriyle yurt dışında temsilcilik açılmasına imkân tanıyan parti tüzüğünün 106’ncı maddesine atıfta bulunarak ve bunun partinin uluslararası vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Akpınar, son kurultayda yapılan tüzük değişiklikleriyle yurt dışında temsilcilik açılmasına imkân tanıyan parti tüzüğünün 106’ncı maddesine atıfta bulunarak ve bunun partinin uluslararası vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

İlk aşamada İstanbul merkezli DP Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği’nin kurulmasına yönelik hazırlıkların başlatıldığını ifade eden Akpınar, Türkiye’nin KKTC’nin anavatanı ve stratejik ortağı olduğunu, aynı zamanda çok sayıda KKTC vatandaşının yaşadığı ve eğitim aldığı önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Akpınar, temsilciliğin, Türkiye’de yaşayan KKTC vatandaşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesine, gençlik ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine, akademik, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artırılmasına ve kamu diplomasisi çalışmalarının kurumsallaştırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Kurulacak temsilciliklerin herhangi bir ülkenin iç siyasetine müdahale amacı taşımadığını, eğitim, kültür, gençlik, ekonomi ve uluslararası iş birliği alanlarında faaliyet gösterecek koordinasyon merkezleri olarak yapılandırılacağını vurgulayan Akpınar, DP’nin, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın siyasi mirasını taşıyan bir hareket olduğunu hatırlatarak, dış temsilciliklerin aynı zamanda KKTC’nin varlığını ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini uluslararası platformlarda anlatacak önemli merkezler olacağını ifade etti.

Partinin uzun vadeli hedefinin, KKTC vatandaşlarının yaşadığı veya stratejik önem taşıyan merkezlerde sürdürülebilir bir temsil ağı oluşturmak olduğunu belirten Akpınar, ilerleyen yıllarda Türkiye, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Avrupa Birliği merkezleri, Kuzey Amerika, Türk dünyası ve Körfez Bölgesi’nde temsilcilikler açılmasının planlandığını söyledi.

Akpınar, DP’nin küresel temsil ağıyla gençlere yeni fırsatlar sunmayı, Türk dünyası ile ilişkileri geliştirmeyi ve KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediğini belirterek, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından çalışmaların resmen başlayacağını ifade etti.