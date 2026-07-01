Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde Mezuniyet Coşkusu



Dr. Suat Günsel Girne Koleji, 2025–2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlediği törenle geleceğe uğurladı.

Dr. Suat Günsel Girne Koleji, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenen görkemli mezuniyet töreniyle geleceğe uğurladı. Öğrencilerin, ailelerinin, öğretmenlerin ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen tören, gurur, mutluluk ve duygusal anların bir arada yaşandığı unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, mezun öğrencilerin alkışlar eşliğinde salona girişiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasını Dr. Suat Günsel Girne Koleji Okul Müdürü Şermin Mayın yaparken, mezun öğrenciler adına ise Olcay Jale Atak duygularını dile getirdi.

Duygusal anların yaşandığı gecede, mezuniyet belgelerini alan öğrenciler sahneye alkışlar eşliğinde çıkarken, öğretmenleri ve aileleri ise bu özel anı gururla izledi. Mezuniyet töreni, kep atma seremonisi ve hatıra fotoğrafları ile sona ererken; genç mezunlar eğitim yolculuklarının yeni durağına uğurlandı.

Başarı ve anılar aynı sahnede buluştu!

Törende, uluslararası İngilizce yeterlilik sınavında gösterdikleri başarılarla öne çıkan öğrencilere IELTS ödülleri takdim edildi. Mezun öğrencilerin okul yıllarını ve gelecek hayallerini anlattıkları mektuplar ise salonda duygu dolu anlar yaşattı. Akademik başarısıyla dönemini birincilikle tamamlayan öğrenciye ise En Yüksek Not Ortalaması (GPA) Ödülü takdim edildi. Törenin en anlamlı bölümlerinden biri olan “Anılarla Yolculuk” sunumu, öğrencilerin okul yaşamlarından unutulmaz kareleri bir araya getirdi. İlk ders günlerinden bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklere, ulusal ve uluslararası başarılardan mezuniyet hazırlıklarına uzanan görüntüler, gurur ve de nostalji dolu anlar yaşattı.

Sermin Mayın: “En büyük gücünüz, kendinize olan inancınız olacak.”

Öğrencilerin okuldan yalnızca akademik bilgiyle değil; güçlü bir eğitim altyapısı, eleştirel düşünme becerisi, özgüven ve yaşamları boyunca kendilerine rehberlik edecek evrensel değerlerle mezun olduklarını vurgulayan Dr. Suat Günsel Koleji Müdürü Sermin Mayın, önlerinde her biri farklı fırsatlar ve yeni başlangıçlarla dolu bir gelecek bulunduğunu söyledi. Mezunlara, hangi yolu seçerlerse seçsinler cesaret, kararlılık ve dürüstlükten ödün vermeden ilerlemeleri çağrısında bulunan Şermin Mayın, “Başarı yalnızca elde edilen sonuçlarla değil; karakter, nezaket ve azimle de ölçülür” dedi.

Kendilerine duydukları inancın, yaşam yolculuklarında en büyük güçleri olacağını ifade eden Mayın, zaman zaman belirsizlikler ve zorluklarla karşılaşsalar da aldıkları eğitim, benimsedikleri değerler ve bugüne kadar gösterdikleri emeğin onlara her zaman yol göstereceğini belirtti. Konuşmasını, “Büyük hayaller kurun, çok çalışın ve öğrenmekten asla vazgeçmeyin” sözleriyle tamamlayan Şermin Mayın, tüm mezunların gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına yürekten inandıklarını ifade ederek, gençlere mutluluk, başarı ve anlam dolu bir yaşam diledi.

Olcay Jale Atak: “Edindiğimiz bilgiler ve kazandığımız değerler her zaman bize rehberlik edecek.”

Mezun öğrenciler adına konuşan Olcay Jale Atak, Dr. Suat Günsel Koleji’nde geçen beş yılın kendilerine yalnızca akademik başarı değil; dostluk, dayanışma ve hayat boyu taşıyacakları değerler kazandırdığını söyledi. Öğretmenlerine ve ailesine de teşekkür eden Atak, “Bugün bağımsız, güçlü ve kendine güvenen bir birey olmamı sizlere borçluyum. Yaptığınız her fedakarlık, aldığım her kararda bana duyduğunuz güven için teşekkür ederim” ifadelerini kuallandı.

Konuşmasında arkadaşlarına da seslenen Atak “Birlikte yaşadığımız anlar, tanıştığımız insanlar ve bizi biz yapan deneyimler, yaşamımız boyunca bizimle olacak en kıymetli hazinelerdir. Bugün yalnızca elde ettiğimiz başarıları değil, bizi bu noktaya taşıyan yolculuğu da kutluyoruz. Her birimizin önünde farklı yollar ve yeni hedefler var. Ancak burada edindiğimiz bilgiler ve kazandığımız değerler her zaman bize rehberlik edecek. Tüm mezun arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.