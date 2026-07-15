Dr. Vaiz’den sıcak çarpması uyarısı: Hayatı tehdit edebilir

Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklara karşı vatandaşları sıcak çarpması konusunda uyardı. Vaiz, sıcak çarpmasının vücudun 40 derece ve üzerindeki aşırı sıcaklara maruz kalması sonucu ısı dengeleme mekanizmalarının bozulmasıyla ortaya çıktığını ve hayatı tehdit eden acil bir durum olduğunu belirtti.

Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklara karşı vatandaşları sıcak çarpması konusunda uyardı. Vaiz, sıcak çarpmasının vücudun 40 derece ve üzerindeki aşırı sıcaklara maruz kalması sonucu ısı dengeleme mekanizmalarının bozulmasıyla ortaya çıktığını ve hayatı tehdit eden acil bir durum olduğunu belirtti.

Sıcak çarpması riskinin özellikle yaşlı bireylerde, kalp hastalarında ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek olduğuna dikkat çeken Vaiz, belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Vaiz, sıcak çarpmasının belirtilerini; yüksek vücut sıcaklığı, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, yoğun halsizlik, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, bayılma ve nabız yüksekliği olarak sıraladı.

Korunma yöntemlerine de değinen Vaiz, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkılmaması gerektiğini belirterek, düzenli su tüketilmesini, açık renkli, bol ve ince kıyafetler tercih edilmesini önerdi. Mümkün olduğunca serin ve klimalı ortamlarda bulunulmasını tavsiye eden Vaiz, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması, alkol ve kafein tüketiminin ise sınırlandırılması gerektiğini kaydetti.

Dr. Gülgün Vaiz, sıcak çarpması şüphesi bulunan kişinin genel durumunun iyi olmaması halinde vakit kaybetmeden ambulans çağrılması ve en yakın acil servise başvurulması gerektiğini vurguladı.