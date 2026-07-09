Drıft NEU Racıng Team Finlandiya'da

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Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 14:14 | Güncellendi: 09.07.2026 11:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Uluslararası arenada Türkiye ve KKTC’yi gururla temsil eden tek Türk sporcu Enver Haskasap, Drift NEU Racing Team çatısı altında mücadele ettiği Drift Masters Grand Prix (DMGP) 2026 sezonunun dördüncü ayağı için Finlandiya’da piste çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun en teknik ve en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Finlandiya Raundu’nda direksi…

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Uluslararası arenada Türkiye ve KKTC’yi gururla temsil eden tek Türk sporcu Enver Haskasap, Drift NEU Racing Team çatısı altında mücadele ettiği Drift Masters Grand Prix (DMGP) 2026 sezonunun dördüncü ayağı için Finlandiya’da piste çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun en teknik ve en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Finlandiya Raundu’nda direksiyon başına geçecek olan Haskasap, takım arkadaşı İrlandalı pilot Duane McKeever ile birlikte Drift NEU Racing Team adına önemli puanlar için mücadele verecek. Sezon boyunca dünyanın en güçlü pilotlarıyla rekabet eden başarılı sporcu, şimdi kariyerinin önemli virajlarından birinde bir kez daha piste çıkacak. Yarışlar hafta sonu Red Bull TV ve resmi Drift Masters YouTube kanalından canlı yayınlanacak.