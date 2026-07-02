Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan FAUL & WAD, yarın ilk kez La Nouba sahnesinde!



Afro House’un son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden FAUL & WAD, 3 Temmuz Cuma gecesi ilk kez La Nouba’da müzikseverlerle buluşacak. Dünya genelinde milyonlarca dinleyiciye ulaşan Fransız ikili, hit parçaları ve enerjik performanslarıyla Kuzey Kıbrıs’ta unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Özellikle “Sauti” ile uluslararası elektronik müzik sahnesinde büyük bir çıkış yakalayan FAUL & WAD, Afro House ve melodik house türlerini kendilerine özgü bir yorumla birleştirerek kısa sürede dünyanın en çok takip edilen DJ ve prodüktörleri arasına girmeyi başardı. Spotify’da 4.9 milyonun üzerinde aylık dinleyiciye ulaşan ikili, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden uluslararası festivallere kadar birçok prestijli sahnede performans sergiliyor.

Kıbrıs’taki ilk La Nouba performanslarında FAUL & WAD’a, adanın başarılı isimlerinden DYLAN LINDE ve SOSA eşlik edecek. Gece boyunca Afro House ritimleri, melodik dokular ve yüksek enerjili performanslarla müzikseverler sabahın ilk saatlerine kadar kesintisiz bir deneyim yaşayacak.

Yaz sezonuna dünya çapında ses getiren isimleri ağırlayarak devam eden La Nouba, geçtiğimiz haftalarda General Levy gibi efsane isimleri misafir ettikten sonra, bu kez elektronik müzik dünyasının yükselen yıldızlarından FAUL & WAD’ı ağırlıyor. Temmuz programında yer alan uluslararası etkinlik serisinin ilk gecesi olan bu organizasyon, sezonun en dikkat çekici buluşmalarından biri olmaya aday.

Etkinliğe giriş ücretsiz olup rezervasyon yaptırılması tavsiye edilmektedir.