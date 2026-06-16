Dünya Kupası’nda 7 kurtarış yaptı, 2 milyon takipçi kazandı!

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları, H Grubu’nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile berabere kalarak ilk maçında puanla tanıştı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları, H Grubu’nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile berabere kalarak ilk maçında puanla tanıştı.

İspanya’da Lamine Yamal 71. dakikada oyuna girerken, Dani Olmo ve Nico Williams hamleleri de sonuç getirmedi.

Iğdır FK’da forma giyen Ryan Mendes ile Trabzonspor’un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, mücadeleye 11’de başlarken Başakşehirli Nuno Da Costa ise 61’de oyuna girdi. Yeşil Burun Adaları golsüz tamamlanan maçla birlikte Dünya Kupası’na 1 puanla başladı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Yeşil Burun Adaları, son Avrupa şampiyonu İspanya’dan puan aldı. Yeşil Burun Adaları’nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, 7 kurtarışla puanın gelmesinde önemli rol oynadı. Vozinha, maçın oyuncusu seçildi.

İspanya maçı öncesinde Instagram’da 58 bin takipçisi bulunan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, 2 milyon takipçiye ulaştı.