Dünya Kupası’nda bir Kıbrıslı Türk; Aziz Behich Eraltay

Kıbrıslı Türk kökenli futbolcu Aziz Behich Eraltay, Avustralya Millî Takımı ile kariyerinde 3. Kez Dünya Kupası heyecanı yaşıyor.

Kıbrıslı Türk kökenli futbolcu Aziz Behich Eraltay, Avustralya Millî Takımı ile kariyerinde 3. Kez Dünya Kupası heyecanı yaşıyor.

16 Aralık 1990 tarihinde Avustralya’nın Melbourne kentinde dünyaya gelen Aziz Behich Eraltay, sol bek mevkisinde görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan deneyimli bir futbolcu olarak tanınıyor. Kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performans sayesinde Avustralya Millî Takımı’nın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Behich, Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor takımlarında görev alarak Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerden biri oldu.

Hem Avustralya hem de Türkiye’de futbol kamuoyunun ilgiyle takip ettiği Aziz Behich Eraltay, Kıbrıslı Türk kimliğiyle uluslararası futbol sahnesinde öne çıkan sporcular arasında gösteriliyor.