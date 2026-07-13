Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor

SPOR 8

Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 14:13 | Güncellendi: 13.07.2026 13:02 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin final bileti için karşı karşıya gelecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin final bileti için karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları ve Dünya Kupası’na ilişkin özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası 14– 15 Temmuz (TSİ) Canlı Yayın Maç Takvimi: 14 Temmuz 2026 Salı 22.00 FRANSA – İSPANYA TRT 1 / Radyo 1 15 Temmuz 2026 Çarşamba 22.00 İNGİLTERE – ARJANTİN TRT 1 / Radyo 1