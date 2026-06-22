Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan ve en çok penaltı kaçıran futbolcusu Messi

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin’in Avusturya ile oynadığı maçta Lionel Messi attığı golle tarihe geçti.

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin’in Avusturya ile oynadığı maçta Lionel Messi attığı golle tarihe geçti.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Miroslav Klose’yi geçerek Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları:

Lionel Messi — 17 gol

Miroslav Klose — 16 gol

Ronaldo — 15 gol

Gerd Müller — 14 gol

Kylian Mbappe — 14 gol

Just Fontaine — 13 gol

Pele — 12 gol

EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN DA MESSİ

Maçın 9. dakikasında Lionel Messi, kullandığı penaltıyı dışarı attı. Dünya Kupası’nda şu ana kadar kullandığı 7 penaltıdan 3’ünü kaçıran Lionel Messi, turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.