Dünya müzik sahnesinin efsane ismi General Levy, yarın akşam ilk kez La Nouba’da!

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatına dünya çapındaki sanatçıları kazandırmaya devam eden La Nouba, 19 Haziran Cuma akşamı reggae, jungle ve drum & bass kültürünün yaşayan efsanelerinden General Levy’yi ilk kez müzikseverlerle buluşturuyor.

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatına dünya çapındaki sanatçıları kazandırmaya devam eden La Nouba, 19 Haziran Cuma akşamı reggae, jungle ve drum & bass kültürünün yaşayan efsanelerinden General Levy’yi ilk kez müzikseverlerle buluşturuyor.

“Incredible”, “Wicked Wicked” ve kariyeri boyunca imza attığı sayısız klasik eserle dünya müzik sahnesinde iz bırakan General Levy; kendine özgü vokal tekniği, bitmek bilmeyen sahne enerjisi ve seyirciyi performansın bir parçası haline getiren eşsiz tarzıyla yaklaşık otuz yılı aşkın süredir dünyanın en büyük festivallerinde ve kulüplerinde sahne almaya devam ediyor.

Üstelik böylesine önemli bir uluslararası performans, La Nouba’nın yaz sezonu boyunca sürdürdüğü konsept doğrultusunda tamamen ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Geceye katılmak için rezervasyon yaptırmak yeterli olacak.

Bir döneme damga vuran ses

General Levy’nin adını dünya çapında duyuran eserlerin başında, 1994 yılında yayımlanan ve bugün hâlâ jungle ile drum & bass kültürünün en ikonik parçalarından biri kabul edilen “Incredible” geliyor.

Aradan geçen 30 yılı aşkın süreye rağmen “Incredible”, dünyanın dört bir yanındaki festivallerde, kulüplerde ve spor organizasyonlarında çalınmaya devam ederken, yeni nesil DJ’lerin setlerinde de vazgeçilmez parçalar arasında yer alıyor.

Sanatçının kariyerindeki bir diğer kült eser olan “Wicked Wicked” ise reggae ve jungle müziğinin klasiklerinden biri olarak gösteriliyor.

General Levy, müzik kariyerinin yanı sıra, Ali G karakteriyle özdeşleşen unutulmaz performansları sayesinde de popüler kültürün hafızasında önemli bir yer edindi. Yıllardır dünyanın dört bir yanında verdiği yüksek tempolu performanslarla, sahneye çıktığı her etkinliği adeta bir şölene dönüştüren sanatçı, bugün hâlâ türünün en saygın canlı performans isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Back In Time konseptiyle unutulmaz bir gece

Bu özel performans, La Nouba’nın büyük ilgi gören Back In Time konsepti kapsamında gerçekleşecek.

90’lar, 2000’ler ve 2010’ların unutulmaz hitlerini aynı gecede buluşturan konseptte General Levy’ye MR. JOKER, DJ ANDIM ve BARRISO eşlik edecek.

Nostalji, yüksek tempo ve unutulmaz performansların buluşacağı gece, sezonun en dikkat çekici etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

La Nouba, dünya yıldızlarını Kuzey Kıbrıs ile buluşturmaya devam ediyor

Altıncı sezonunda da uluslararası sanatçıları ağırlamayı sürdüren La Nouba, yalnızca eğlence sektörüne değil, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımına da katkı sunmaya devam ediyor.

General Levy’nin ardından temmuz ayında ilk kez FAUL & WAD, SAVAGE & SHĒ ve VAL La Nouba sahnesinde olacak. Sezonun en özel organizasyonlarından biri olan La Nouba 6th Birthday Bash da temmuz ayında müzikseverlerle buluşacak.

Yaz sezonunun en çok beklenen etkinliklerinden biri ise elektronik müziğin dünyaca ünlü prodüktörü ve DJ’i ZHU’nun ikinci kez La Nouba sahnesine çıkacağı gece olacak. Geçtiğimiz sezon sergilediği unutulmaz performansın ardından yeniden Kuzey Kıbrıs’a gelecek olan ZHU’nun dönüşü, şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.

Dünyanın farklı müzik kültürlerinden önemli isimleri düzenli olarak adaya kazandıran La Nouba, altıncı sezonunda da uluslararası vizyonunu sürdürerek Kuzey Kıbrıs’ı bölgenin en önemli eğlence destinasyonlarından biri haline getirmeye devam ediyor.

Yarın akşam La Nouba’da Kapılar saat 23.00’te açılacak.

Giriş ücretsiz olan etkinlikte müzikseverlerin yalnızca rezervasyon yaptırmaları yeterli olacak.

Reggae, jungle ve drum & bass kültürünün yaşayan efsanelerinden General Levy, yarın akşam ilk kez La Nouba sahnesinde Kuzey Kıbrıslı müzikseverlerle buluşacak. Dünya çapında ses getiren performansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan sanatçı, La Nouba’nın altıncı sezonunda ağırladığı uluslararası yıldızlar arasındaki yerini alırken, sezon boyunca devam edecek dünya standartlarındaki etkinliklerin de güçlü bir habercisi olacak.