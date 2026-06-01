Dünya Olimpiyat Günü mesajı

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, 23 Haziran Dünya Olimpiyat Günü münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Mesaj şöyle;

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, 23 Haziran Dünya Olimpiyat Günü münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Mesaj şöyle;

“Bugün, sporun evrensel değerlerini, dostluğu, dayanışmayı ve barışı simgeleyen Dünya Olimpiyat Günü’nü bir kez daha büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Olimpizm; yalnızca sportif başarıyı değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini, karşılıklı saygıyı ve kültürler arası anlayışı da temsil etmektedir. Bu anlayış doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi olarak gençlerimizin spor yoluyla gelişimini desteklemeye, spor kültürünü toplumun her kesimine yaymaya ve uluslararası spor ailesi içerisinde yerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde spor federasyonlarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımız önemli faaliyetlere imza atmış; kısıtlı imkânlara ve uluslararası alanda karşılaştığımız çeşitli engellere rağmen ülke sporunun gelişimi adına değerli başarılar elde edilmiştir. Özellikle genç sporcularımızın farklı branşlarda gösterdiği azim ve performans, geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmıştır.

Sporcularımıza yeni kapılar açmak öncelikli hedefimizdir

Bilindiği üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası spor alanındaki mevcut statüsü, sporcularımızın olimpik hareket içerisinde hak ettikleri şekilde temsil edilmelerinin önünde çeşitli zorluklar oluşturmaktadır. Ancak bizler, sporun birleştirici gücüne ve evrensel ruhuna olan inancımızı koruyor; sporcularımızın sesinin daha geniş platformlarda duyulabilmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Sporun siyaset üstü bir değer olduğuna inanıyor, gençlerimizin uluslararası spor organizasyonlarında eşit fırsatlarla yer alabilmesinin en temel haklardan biri olduğunu savunuyoruz.

Bu doğrultuda, uluslararası spor camiasıyla diyaloglarımızı geliştirmeyi ve sporcularımıza yeni kapılar açmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Dünya Olimpiyat Günü vesilesiyle; ülke sporuna emek veren tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, yöneticilerimize, gönüllülerimize ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakıyor, olimpik değerlerin ışığında daha güçlü, daha aktif ve daha başarılı bir spor geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum.

Dünya Olimpiyat Günü kutlu olsun.”