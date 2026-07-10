DÜNYACA ÜNLÜ AFRO MELODIC HOUSE İKİLİSİ SAVAGE & SHĒ, İLK KEZ LA NOUBA SAHNESİNDE!

Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatına yön veren La Nouba, yaz sezonunda uluslararası elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli kulüplerindeki performanslarıyla dikkat çeken SAVAGE & SHĒ, bu akşam ilk kez La Nouba sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs’ın eğlence hayatına yön veren La Nouba, yaz sezonunda uluslararası elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli kulüplerindeki performanslarıyla dikkat çeken SAVAGE & SHĒ, bu akşam ilk kez La Nouba sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Afro Melodic House ve Afro Tech’in özgün tınılarını modern elektronik müzik anlayışıyla buluşturan ikili; güçlü sahne enerjisi, etkileyici seçkileri ve kendilerine has sound’larıyla son yıllarda uluslararası kulüp ve festival sahnesinin yükselen isimleri arasında gösteriliyor. Dünyanın farklı noktalarında unutulmaz performanslara imza atan SAVAGE & SHĒ, şimdi bu deneyimi ilk kez La Nouba’ya taşıyacak.

SAVAGE & SHĒ’nin yanı sıra gecede, house müziğin farklı alt türlerini yüksek enerjili performanslarıyla buluşturan KATYA LIVINGSTON ve La Nouba’nın başarılı resident DJ’lerinden KARLAX da sahne alacak.

Uluslararası sanatçılar ve özgün konseptleriyle yaz sezonuna damga vuran La Nouba, elektronik müzik tutkunlarını bir kez daha dünya standartlarında bir geceye davet ediyor.

Etkinliğe giriş ücretsiz olup, yoğun ilgi nedeniyle önceden rezervasyon yaptırılması tavsiye ediliyor.