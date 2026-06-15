Dünyaca ünlü sanatçı Oliver Tree, helikopter kazasında hayatını kaybetti!

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde meydana gelen helikopter kazasında dünyaca ünlü DJ ve müzik prodüktörü Oliver Tree yaşamını yitirdi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde meydana gelen helikopter kazasında dünyaca ünlü DJ ve müzik prodüktörü Oliver Tree yaşamını yitirdi.

Rio de Janeiro Sivil Polisi’nin açıklamasına göre, pazar sabahı kentin güneybatısındaki bir elektrikli araç deposunun üzerinde iki helikopter havada çarpıştı.

Yetkililer, kazada Oliver Tree ile birlikte toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre Tree’nin bulunduğu helikopterde yolcular Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves ve pilot Alexandre Souza yer alıyordu. Diğer helikopterde ise yalnızca pilot Charles Marsillac bulunuyordu.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı açıklandı.

DÜNYACA VİRAL PARÇALARIN SAHİBİ

Müzik kariyerine genç yaşta başlayan Tree, 2010 yılında henüz 17 yaşındayken Skrillex ve Zeds Dead ile yaptığı çalışmalar sayesinde adını duyurdu. Sanatçı, 2013 yılında bağımsız bir albüm yayımladıktan sonra müzik teknolojileri eğitimi almak için sektöre ara verdi.

Tree, ilk stüdyo albümü “Ugly Is Beautiful”u 2020 yılında piyasaya sürdü. Albüm ABD’de altın plak elde ederken, albümde yer alan “Life Goes On” adlı hit şarkı platin plak başarısına ulaştı.

Başarılı sanatçı daha sonra “Cowboy Tears”, “Alone in a Crowd” ve bu yılın nisan ayında yayımlanan “Love You Madly Hate You Badly” albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Tree’nin 1 Temmuz’da Portekiz’in Lizbon kentinde başlaması planlanan turnesi kapsamında ABD, Avrupa, Avustralya ve Çin’de çok sayıda konser vermesi bekleniyordu.

Ünlü sanatçı, 32 yaşında hayatını kaybetti.