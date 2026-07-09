'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı: Tutuklandı

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kontrol noktasından kaçmaya çalışırken görevli polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Polis açıklamasına göre, yasal hız sınırının üzerinde motosiklet kullandığı tespit edilen sürücü, dur emrine rağmen kaçmaya çalışırken görevli polis memuruna kasten çarptı. Olayda polis memuru ciddi şekilde darp edilerek görevini yapamaz hale gelirken, memurun cep telefonu da kırılarak hasar gördü.

Yürütülen ileri soruşturma sonucunda motosiklet sürücüsünün Y.S. (23) olduğu tespit edildi. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.