Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu!

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran’da Kadıköy’deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonucunda ölümünün alkol zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran’da Kadıköy’deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi sonucunda ölümünün alkol zehirlenmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Cenazesi babası Vural İrtem’e teslim edilirken dizi arkadaşları Adli Tıp önünde gözyaşlarına boğuldu. İrtem, Aydın Kuşadası Yeniköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yaşta gelen bu kayıp, sektördeki stres ve özel hayat dengesi konusunda yeniden düşündürüyor. Alkol zehirlenmesi gibi trajik sonuçlar ne yazık ki ender değil.