Ecem Nehir Çelik Türkiye üçüncüsü oldu

Eskişehir’de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası’nda KKTC Atletizm Federasyonu sporcuları başarılı sonuçlar elde etti.

Eskişehir’de düzenlenen Aydın Onur U20 Türkiye Şampiyonası’nda KKTC Atletizm Federasyonu sporcuları başarılı sonuçlar elde etti.

Ecem Nehir Çelik, uzun atlama branşında 5.70 metrelik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ilk gününde 100 metrede bronz madalya kazanan Turgut Çelikoğlu, dünya barajını aşan performans sergilemesine rağmen yaşanan teknik sorun nedeniyle derecesini resmileştiremedi. Buna karşın elde ettiği sonuçlarla gelecek yarışlar için umut verdi.

200 metre yarışlarında ise Mert Tut ve Arda Yurttaş finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Mert Tut Türkiye beşincisi, Arda Yurttaş ise Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı tamamladı.