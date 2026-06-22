Eğitimde örgütlü üç sendikadan AÖA Yasa Tasarısı’na tepki

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Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 17:09 | Güncellendi: 22.06.2026 14:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Eğitimde örgütlü üç sendika, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı siyasi, eylemsel ve hukuki olarak mücadelelerini ileri taşıyacaklarını açıkladı. Sendikalar, Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde söz konusu yasa değişikliğinin yine dava edileceğini kaydetti.

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Eğitimde örgütlü üç sendika, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı siyasi, eylemsel ve hukuki olarak mücadelelerini ileri taşıyacaklarını açıkladı. Sendikalar, Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde söz konusu yasa değişikliğinin yine dava edileceğini kaydetti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) eylem yaptı. Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra bazı muhalefet milletvekilleri, siyasi parti ve sendika temsilcileri ile AÖA öğrencileri katıldı. Sendikalar, söz konusu yasal düzenlemeye tepki olarak eyleme çamaşır makinesi de getirdi.