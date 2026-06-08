“Eğitimden Üretime” belgeselinin gösterimi gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğinde hazırlanan “Eğitimden Üretime” belgeselinin gösterimi ve mesleki teknik okullar için hazırlanan Mesleki Eğitim Marşı’nın ilk dinletisi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) iş birliğinde hazırlanan “Eğitimden Üretime” belgeselinin gösterimi ve mesleki teknik okullar için hazırlanan Mesleki Eğitim Marşı’nın ilk dinletisi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleşen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, ilgili bakanlık bürokratları, üniversite temsilcileri, meslek odalarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak, söz ve bestesi Erbay Geceyatmaz’a, düzenlemesi Ahmet Güvenler, İsmet Aşıksoy ve Erbay Geceyatmaz’a ait olan ve Naciye Aşıksoy’un seslendirdiği, Meslek Liseleri Marşı’nın dinletisi yapıldı.

Açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yaptığı etkinlikte, “Eğitimden Üretime” belgeselinin hazırlık süreci hakkında bilgilendirme de yapıldı.

BRTK Yönetmeni Fatma Arpalıklı ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Eğitim Öğretim Uzmanı Özge Eliz Aksaygın’ın, ülkedeki mesleki eğitimin üretim gücünü, öğrencilerin başarı hikayelerini, öğretmenlerin özverisini ve meslek liselerinin değerini anlatan belgesel hakkındaki sunumunun ardından, “Eğitimden Üretime” belgeselinin gösterimi yapıldı.

Etkinlik, “Eğitimden Üretime” belgeseline katkıda bulunan kişi ve kurumlara plaket takdim edilmesiyle son buldu.

NİLDEN BEKTAŞ ERHÜRMAN

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Kısa süre önce Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ettiğini ve yapılan çalışmaları yerinde gördüğünü anlatan Bektaş Erhürman, meslek liselerinin gelişimi ve genişleyen kapsamlarına dikkat çekti.

Robotik kodlamadan yapay zeka uygulamalarına, çevre teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim verildiğini görmekten duyduğunu memnuniyeti dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, meslek liselerinin çok kıymetli olduğunu ve bu emeğin mutlaka değer görmesi ve daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Nilden Bektaş Erhürman, gelişmiş atölye ve imkanlara ihtiyaç duyulan bu okulların gelişmesine herkesin katkı sağlaması gerektiğini ifade ederek, üretimin bir ülkenin kalkınmasının temel sebebi olduğunu ve meslek liselerinin bu üretimde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

ÖZTÜRKLER

Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, gençler, çocuklar, eğitimin geleceği ve ülkenin gelişimine katkı koyan birçok kişiyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleki eğitimin KKTC’nin ilerlemesi açısından, hayati önem taşıdığını vurgulayan Öztürkler, mesleki eğitimin, çocukların küçük yaştan itibaren memur olma zihniyetini kırmak hem de daha doğru bir üretim sağlamak için kritik olduğunu belirtti.

Emeği geçen kişilere teşekkür eden Öztürkler, mesleki eğitimdeki öğrenci sayılarında artış olduğu söyleyerek, mesleki eğitim öğrencilerinin “ara eleman” değil, KKTC’nin “aranan cevherleri” olduğu vurguladı.

Öztürkler, meslek liselerinin öneminin anlaşılmasıyla ülkenin daha ileriye gideceği belirtti.

HOCANIN

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da, mesleki eğitimin ülkenin varlığı, geleceği ve “üreten bir toplum” olma hedefi için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulun bulunduğunu ve sayının 16’ya çıkarılacağını duyuran Hocanın, sistemde yer alan öğrenci sayılarına dair istatistiki bilgiler verdi.

Mesleki eğitimin sadece Eğitim Bakanlığı’nın değil, odalar, birlikler, üniversiteler ve iş hayatı ile iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Hocanın, sertifikasyon sistemi, meslek ve eğitim standartları ile kalite güvencesi projeleri çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı’nın 12 Haziran Cuma günü yapılacağını ve gençlerin yeteneklerine göre yönlendirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Hocanın, belgeselin ikincisinin de yolda olduğunu söyledi.

ÖZKURT

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, yaz yayın sezonunu gençlere adadıklarını ve açılışı bu sabah KKTC Milli Takımı’nın kazandığı kupa ile yaptıklarını belirtti.

Bu sayede belgeselin lansmanının çok özel bir günde yapıldığını söyleyen Özkurt, yeni yayın döneminde, çok sayıda gençlik programına yer verileceğini ve ilk kez ekranlara çıkacak genç sunucuların olduğu kaydetti.

Meslek liselerinin BRTK için özel bir öneme sahip olduğunu ve çalışanların önemli bir bölümünün meslek lisesi mezunu olduğunu ifade eden Özkurt, Milli Eğitim Bakanlığı ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.