Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bir öneri ile üç yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında buün toplanarak, gündemindeki bir öneri ile üç yasa tasarısını ele aldı. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında buün toplanarak, gündemindeki bir öneri ile üç yasa tasarısını ele aldı. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite ilk olarak “Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve ikinci okunuşunu gerçekleştirdi. Komite, bahse konu yasa tasarısının üçüncü okunuşunu, bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite daha sonra “Yürürlükte Bulunan Brüt Asgari Ücretin Altında Maaş Alan Engellilere, Muhtaç ve Yoksullara, Koruyucu Ailelere, Şehit Aileleri ve Ebeveynleri ile Malüllere ve Malül Gazilere Katkı Sağlamak Amacıyla Kaynak Oluşturulması Hakkında Yasa Önerisi’ni ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu yasa önerisiyle ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite son olarak gündeminde yer alan, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ” ve “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bir sonraki toplantısında bahse konu yasa tasarılarıyla ilgili görüşmelerini sürdürecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi, KKTC Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği Derneği ve Saydam & Co’dan yetkililer ile İlhan Bora katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu. Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova da yer aldı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali de katıldı.