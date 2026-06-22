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Elektrik aksamları kısa devre yaptı: Araç ve yaklaşık 2 dönüm kuru ot kül oldu

KIBRIS 5
Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 00:04 | Güncellendi: 22.06.2026 22:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polisten yapılan açıklama şöyle:
Elektrik aksamları kısa devre yaptı: Araç ve yaklaşık 2 dönüm kuru ot kül oldu

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"22.06.2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Balıkesir-Ercan Yolu üzerinde, seyir halinde olan TMS 082 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yanarak zarar görürken, yangının yol kenarındaki kuru otları tutuşturması sonucu ise yaklaşık 2 dönüm kuru ot da yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: Gündem Kıbrıs