Elektrik direğinden düşen 37 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Tatlısu’da elektrik hattı çekimi sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı.

Tatlısu’da elektrik hattı çekimi sırasında meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında, Tatlısu 3’üncü Yol Kavşağı arasında bir firma tarafından yürütülen elektrik hattı çekim çalışmaları sırasında, elektrik direği üzerinde çalışan Tahir Adeel (E-37) dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düştü.

Kazada ağır yaralanan Adeel, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.