Emanet aldığı parayı kendi borçlarına harcadı!

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Sinanoğlu, zanlının 12-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'da, kirayı emlak ofisine ödeyeceğini söyleyerek ev arkadaşından kira bedeli ve kontrat değişiklik ücreti olarak toplam 39 bin TL aldığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Sinanoğlu, zanlının 12-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'da, kirayı emlak ofisine ödeyeceğini söyleyerek ev arkadaşından kira bedeli ve kontrat değişiklik ücreti olarak toplam 39 bin TL aldığını söyledi.

Polis, zanlının bu paranın 15 bin 550 TL'si ile kontrat değişiklik ücretini ödediğini, ancak geriye kalan 23 bin 450 TL tutarındaki kira bedelini emlak ofisine teslim etmediğini belirtti.

Yapılan soruşturmada zanlının teslim etmediği paranın 10 bin 305 TL'sini muhaceret vize borcunu ödemek için kullandığı, kalan 13 bin 145 TL'yi ise alışveriş yaparak harcadığının tespit edildiğini ifade eden polis, zanlının bu şekilde "Emanetçi Tarafından Sirkat" suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, öğrenci izni bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.