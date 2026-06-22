Emekliye ayrılan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan polis mensuplarına plaketleri takdim edildi

Törene; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Gökay Karagil, İlçe ve PGM Bölüm Müdürlerinin yanı sıra Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ile emekliye ayrılan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan polis mensupları aileleriyle birlikte katıldı.

Törene; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Gökay Karagil, İlçe ve PGM Bölüm Müdürlerinin yanı sıra Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ile emekliye ayrılan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan polis mensupları aileleriyle birlikte katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, emekliye ayrılan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan meslektaşlarıyla bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Polisliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Adalıer, emekliye ayrılan personelin de her zaman Polis Örgütü’nün ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını belirtti.

Polis Teşkilatı’na vermiş oldukları özverili hizmetlerden dolayı, emekliye ayrılan ve meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan tüm polis mensupları ile ailelerine teşekkür eden Adalıer, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.