Emlak sektöründe tedirginlik yaşanıyor

Emlakçılar Birliği yöneticisi Sadeghi, KKTC’de yaşayan Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice’nin Fransa’da tutuklanıp Güney Kıbrıs’a iade edilme kararını endişeyle takip ettiklerini açıkladı:

Emlakçılar Birliği yöneticisi Sadeghi, KKTC’de yaşayan Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice’nin Fransa’da tutuklanıp Güney Kıbrıs’a iade edilme kararını endişeyle takip ettiklerini açıkladı:

Candan MERT

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi, KIBRIS’a yaptığı açıklamada Fransa’daki Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin KKTC’de yaşayan, emlakçılık yapan Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice’yi tutuklayıp Güney Kıbrıs’a iade etme kararını eleştirdi. Sadeghi, son dönemde yaşanan gelişmelerin KKTC’deki emlak sektöründe ciddi bir tedirginlik yarattığını ve tutuklamaları endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

“Mülkiyet uyuşmazlıkları değerlendirilmeli”

Hüseyin Sadeghi, “Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği Taşınmaz Mal Komisyonu’nun varlığına rağmen, taşınmaz mallarla ilgili yürütülen ceza süreçleri ve tutuklamalar sektör tarafından endişeyle takip edilmektedir. Bu durum, hem yatırımcı güvenini zedelemekte hem de hukuki öngörülebilirlik konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır” ifadeleriyle son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sektör olarak beklentilerini de dile getiren Sadeghi, uluslararası hukukta kabul gören mevcut mekanizmaların etkinliğine saygı gösterilmesini ve mülkiyet uyuşmazlıklarının öncelikle hukuki zeminde ve Taşınmaz Mal Komisyonu çerçevesinde değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti. Ceza hukukunun istisnai bir yöntem olarak uygulanmasının gerekliliğine inandıklarını vurgulayan Sadeghi, ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha güçlü mali kaynaklarla desteklenmesi, başvuruların çok daha kısa sürede sonuçlandırılması ve uluslararası alanda etkinliğinin daha güçlü şekilde anlatılması gerektiğini aktardı.

“TMK için atılacak adımlar önceliklendirilmeli”

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güçlendirilmesi ve desteklenmesinin önemine vurgu yapan Hüseyin Sadeghi, “Komisyon ne kadar güçlü ve hızlı çalışırsa, hem mülkiyet sorunlarının çözümüne hem de Kuzey Kıbrıs’ın hukuki pozisyonunun güçlenmesine o kadar fazla katkı sağlayacaktır” dedi. Emlak sektörü olarak hedeflerini de açıklayan Sadeghi, “Hedefimiz; yatırımcı güveninin korunduğu, hukuki belirliliğin sağlandığı, uluslararası hukuka saygılı ve sürdürülebilir bir emlak piyasasının oluşmasıdır. Devletimizin de bu süreçte Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha etkin hale getirecek adımları önceliklendirmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.