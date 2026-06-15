“Enerjide Aküye Bakış” paneli yapıldı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kimya Mühendisleri Odası (KMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından düzenlenen “Enerjide Aküye Bakış” paneli dün İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Mehmet Göze (Asi) Laboratuvar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kimya Mühendisleri Odası (KMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından düzenlenen “Enerjide Aküye Bakış” paneli dün İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Mehmet Göze (Asi) Laboratuvar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

EMO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayan panel iki oturum halinde gerçekleştirildi. Panelde enerji depolama sistemleri, batarya teknolojileri, enerji güvenliği, geri dönüşüm süreçleri, mevzuat düzenlemeleri ve KKTC’nin enerji geleceği tüm yönleriyle ele alındı.

-Demirel: “Enerjide ülkesel stratejik plan artık zorunluluk”

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Hasan Demirel, enerjinin Kuzey Kıbrıs için artık yalnızca teknik bir konu olmaktan çıktığını belirterek, ekonomik sürdürülebilirlik, arz güvenliği ve ülkesel gelecek açısından stratejik bir başlık haline geldiğini söyledi.

Güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşların, işletmelerin ve kurumların artık yalnızca enerji tüketicisi değil aynı zamanda enerji üreticisi konumuna geldiğini ifade eden Demirel, mevcut mevzuat ve yönetim anlayışının bu dönüşümü karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Akdeniz’in sahip olduğu yüksek güneş enerjisi potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilebilmesi için depolama teknolojilerinin kritik öneme sahip olduğunu belirten Demirel, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm paydaşların katkı koyacağı ülkesel bir enerji stratejik planının artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

“En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir” diyen Demirel, enerji yönetimi, depolama ve verimlilik çalışmalarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

-Çelik: “Enerjide yaşananlar artık krizdir”

KTMMOB Başkanı Görkem Çelik ise konuşmasında enerji sektöründe yaşanan sıkıntıların artık sorun olmaktan çıktığını ve kriz boyutuna ulaştığını ifade etti.

Enerji depolama teknolojilerinin yıllardır gündemde olmasına rağmen gerekli yasal düzenlemelerin halen tamamlanamadığını belirten Çelik, yenilenebilir enerji yatırımlarının depolama sistemleriyle desteklenmediği takdirde şebekede ciddi sorunların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çelik, “Yenilenebilir enerjide ulaştığımız kurulu güç, şebekenin mevcut kapasitesi ve yaşanan teknik sorunlar artık bir kriz tablosu ortaya koymaktadır. Eğer gerekli müdahaleler yapılmazsa bu krizin daha da büyüyeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Enerji depolama konusunun yalnızca teknik bir mesele olmadığını vurgulayan Çelik, çevresel etkiler, güvenlik, atık yönetimi ve mevzuat boyutlarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Panelden çıkacak sonuçların Enerji Bakanlığı, KIB-TEK ve ilgili kurumlarla paylaşılması gerektiğini belirten Çelik, ortaya çıkacak görüşlerin ülkenin enerji geleceğine yön verecek bir yol haritasına dönüşmesini temenni etti.

-Aysal: “Tüm tarafların görüşlerini aynı masada buluşturduk”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı İbrahim Aysal konuşmasında panelin temel amacının enerji altyapısında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini tüm paydaşlarla birlikte değerlendirmek olduğunu söyledi.

KMO ve ÇMO ile güçlü bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Aysal, enerji depolama sistemlerinin gelecekte enerji altyapısının ayrılmaz bir parçası olacağını ifade etti.

Aysal, disiplinler arası yaklaşımın daha doğru sonuçlar ortaya koyacağına inandıklarını belirterek panelden çıkacak sonuçların ülke enerji politikalarına katkı sağlayacağını söyledi.

-Erensu: “Yanıt bekleyen çok sayıda soru var”

KMO Başkanı Halil Erensu ise enerji depolama sistemleri ve yeni nesil batarya teknolojilerinin giderek yaygınlaştığını belirterek bu sistemlerin nasıl çalışacağı, nasıl entegre edileceği ve hangi idari mekanizmalarla yönetileceği konusunda halen yanıt bekleyen çok sayıda soru bulunduğunu söyledi.

Enerji dönüşümünün teknik, ekonomik ve yönetsel boyutlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erensu, panelin bu anlamda önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti.

-Şengör: “Çalışmalar panelle sınırlı kalmayacak”

ÇMO Başkanı Vijdan Şengör de çevre ve enerji alanında yürütülen çalışmaların yalnızca panel organizasyonuyla sınırlı kalmayacağını belirtti.

Şengör, enerji dönüşüm sürecinin çevresel etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, Oda olarak bilimsel çalışmalar ve farkındalık faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

-Sonuç bildirgesi hazırlanacak

Panel sonunda yapılan değerlendirmelerde enerji depolama sistemlerine ilişkin yasal düzenlemelerin hızlandırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülebilir hale getirilmesi için ortak bir yol haritası hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, enerji depolama teknolojilerinin ülkenin enerji geleceğinde önemli bir rol üstleneceği konusunda görüş birliğine varırken, panelden elde edilen çıktılar doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere sonuç değerlendirmelerinin hazırlanacağı belirtildi.

EMO, panelin düzenlenmesine katkı koyan tüm konuşmacılara, katılımcılara, paydaş odalara ve üyelere teşekkür ederek, ülkenin enerji geleceğine katkı sağlayacak çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.