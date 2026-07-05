Engelliler Dayanışma Derneği, katkılarından dolayı Başlılar’a teşekkür etti

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, katkıları ve gönülden destekleri dolayısıyla iş insanı Burak Başlılar’a teşekkür etti ve aynı duyarlılığı paylaşan tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere de şükranlarını sundu.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, katkıları ve gönülden destekleri dolayısıyla iş insanı Burak Başlılar’a teşekkür etti ve aynı duyarlılığı paylaşan tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere de şükranlarını sundu.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, Sosyal dayanışmadan eğitime, teknolojiden sanata kadar uzanan faaliyetlerle, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Bu çalışmaların hayata geçmesindeki en büyük güç ise, iyiliğe inanan gönüllü dostlarımızın desteğidir.” dedi.

Özellikle sosyal dayanışma ve eğitim faaliyetlerine düzenli ve samimi katkılarıyla her zaman yanlarında olan iş insanı Burak Başlılar’ın dernek çalışmalarına güç kattığını belirten Suay, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunan birçok projede gösterdiği duyarlılık ve sürdürülebilir desteğinin, örnek bir sosyal sorumluluk anlayışının en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

Suay, “İnanıyoruz ki; iyilik paylaşıldıkça büyür, dayanışma güçlendikçe daha fazla engelli bireyin hayatına umut olur” dedi.