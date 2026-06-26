Enmoda Ödüllü Ebru Törehan’dan Sağlıklı Yaşamda Yeni Dönem: "Imhotep Aesthetic Clinique" Kapılarını Açıyor

Güzellik ve sağlık sektörünü yenilikçi bir vizyonla buluşturan Ebru Törehan, uluslararası arenada elde ettiği başarıların ardından yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Prestipli ödül töreninin hemen ardından yeni projesini müjdeleyen Törehan, Imhotep Aesthetic Clinique ile modern yaşam standartlarını yeniden belirlemeyi hedefliyor.

Güzellik ve sağlık sektörünü yenilikçi bir vizyonla buluşturan Ebru Törehan, uluslararası arenada elde ettiği başarıların ardından yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Prestipli ödül töreninin hemen ardından yeni projesini müjdeleyen Törehan, Imhotep Aesthetic Clinique ile modern yaşam standartlarını yeniden belirlemeyi hedefliyor.

Uzman Kadro ve Yeni Nesil Teknolojiler Bir Arada

Ada genelinde faaliyete geçecek olan merkez, misafirlerine sadece anlık çözümler değil, sürdürülebilir bir "sağlıklı yaş alma" (well-aging) rehberliği sunacak. Klinik, bünyesinde barındırdığı multidisipliner yaklaşımla dikkat çekiyor:

Bütünsel Sağlık Yönetimi: Alanında uzman fizyoterapistler, profesyonel pilates eğitmenleri ve uzman diyetisyenlerden oluşan güçlü bir kadro.

İleri Teknoloji: Sektörün en son trendlerini yansıtan yeni nesil cihazlar ve modern klinik altyapı.

Kişiye Özel Programlar: Bireysel ihtiyaçlara özel olarak tasarlanan beslenme, egzersiz ve estetik bakım kombinasyonları.

"İlk Etapta Kıbrıs Halkıyla Buluşuyoruz"

Projenin lansmanında vizyonunu paylaşan Ebru Törehan, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Uluslararası alanda takdir topladığımız bu dönemde, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bütünsel sağlık projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanların kendilerini hem içeriden hem dışarıdan en iyi şekilde hissedecekleri Imhotep Aesthetic Clinique ile ilk adımımızı atıyoruz; hedefimiz bu kaliteli ve yeni nesil sağlık hizmetini çok daha geniş kitlelere ulaştırmak."

Sağlığına, formuna ve genç kalmaya değer verenlerin yeni buluşma noktası olması beklenen Imhotep Aesthetic Clinique, kapılarını açmak için gün sayıyor.