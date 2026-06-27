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Erbildim: Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız

KIBRIS 21
Yayınlama: 27 Haziran 2026 Cumartesi 17:44 | Güncellendi: 28.06.2026 04:10 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Sergi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbildim, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Hisarköy Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Erbildim: Üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız

Sergi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbildim, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Hisarköy Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

El emeği ürünleriyle üretimin en güzel örneklerini ortaya koyan kursiyerleri tebrik eden Erbildim, kadınların üretime, sosyal yaşama ve ekonomiye sağladığı katkının güçlü bir toplumun en önemli temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Serginin düzenlenmesinde emeği geçen Hisarköy Yaşam Boyu Eğitim Merkezi öğretmenlerine, kursiyerlere ve katkı sunan herkese teşekkür eden Erbildim, üreten ve emek veren insanların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erbildim, "Güçlü bir KKTC; üreten kadınlarıyla, eğitimle ve dayanışmayla inşa edilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs