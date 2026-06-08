Ercan’daki “Gate” sergisine yoğun ilgi: Sergi süresi 2 Temmuz’a uzatıldı

Genç sanatçı Deniz Keskinbakış’ın Ercan Havalimanı’nda açılan ilk kişisel sergisi “Gate”, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 2 Temmuz’a kadar uzatıldı. Kıbrıs Medya Grubu ve T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin desteğiyle açılan sergi, yolcuların ve sanatseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Genç sanatçı Deniz Keskinbakış’ın Ercan Havalimanı’nda açılan ilk kişisel sergisi “Gate”, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 2 Temmuz’a kadar uzatıldı. Kıbrıs Medya Grubu ve T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin desteğiyle açılan sergi, yolcuların ve sanatseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Genç sanatçı Deniz Keskinbakış’ın ilk kişisel sergisi olan “Gate”, sanatseverlerden gördüğü yoğun ilgi üzerine uzatıldı. Kıbrıs Medya Grubu ve T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin desteğiyle Ercan Havalimanı’nda açılan sergi, başlangıçta 12 Haziran’da sona erecek şekilde planlanmıştı. Ancak ziyaretçilerden gelen yoğun talep nedeniyle serginin 2 Temmuz 2026 tarihine kadar açık kalmasına karar verildi.

Ercan Havalimanı’nda yolcularla sanatın buluşmasını sağlayan sergi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Havalimanını kullanan binlerce yolcu, genç sanatçının eserlerini yakından inceleme fırsatı bulurken, sergi kısa sürede dikkat çeken kültür-sanat etkinliklerinden biri haline geldi.

2008 doğumlu Deniz Keskinbakış’ın resim, heykel ve ahşap oyma çalışmalarından oluşan “Gate”, yalnızca bir sanat sergisi olmanın ötesinde, genç bir sanatçının hayallerini ve üretim yolculuğunu da yansıtıyor. Sergide yer alan eserlerde deniz, balıklar, denizaltı dünyası ve doğanın organik dokuları ön plana çıkarken, sanatçının iç dünyasını yansıtan özgün anlatım dili ziyaretçilerden tam not alıyor.

Serginin ismi olan “Gate”, yeni başlangıçları, yolculukları ve insanın kendi iç dünyasına açılan kapıları simgeliyor. Bu yönüyle Ercan Havalimanı gibi her gün binlerce insanın yeni yolculuklara çıktığı bir mekânda yer alması da ayrı bir anlam taşıyor.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Deniz Keskinbakış, daha önce çok sayıda karma sergi ve farklı etkinlikte eserleriyle yer almıştı. “Gate” ise sanatçının ilk kişisel sergisi olarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Yoğun ilgi nedeniyle süresi uzatılan sergi, 2 Temmuz’a kadar Ercan Havalimanı’nda açık kalacak.