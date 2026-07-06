Ercan Havalimanı’nda Büyüme Sürüyor: İlk 6 Ayda Yolcu ve Uçak Trafiğinde Yüzde 8’i Aşan Artış

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’nı toplam 2 milyon 804 bin 138 yolcu kullandı. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise 18 bin 793 olarak gerçekleşti.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’nı toplam 2 milyon 804 bin 138 yolcu kullandı. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise 18 bin 793 olarak gerçekleşti.

2025 yılının ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında, yolcu sayısında yüzde 8,24, uçak trafiğinde ise yüzde 8,40 oranında artış yaşandı. Elde edilen bu veriler, Ercan Havalimanı’nın her geçen yıl artan yolcu talebine başarıyla cevap verdiğini ve bölgenin en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

2025’e göre ilk 6 ayda yolcu ve uçak rakamları yükselişte

Buna göre 2025 yılının ilk altı ayında Ercan Havalimanı’nı 2 milyon 590 bin 576 yolcu kullanırken, bu sayı 2026’nın ayni döneminde 2 milyon 804 bin 138’e yükseldi.

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2005’in ilk 6 ayında Ercan Havalimanı’nı 17 bin 336 uçak kullanırken, 2026’nın ayni döneminde bu rakam 18 bin 793 olarak gerçekleşti.

Mayıs ve Haziran en fazla yolcu ve uçağa hizmet verilen aylar oldu

2025 yılının ilk altı ayında Ercan Havalimanı’na gelen ve giden yolcu sayısı 475 bin 367 ile Haziran ayında yaşanırken, 2026’nın ayni döneminde ise Mayıs ayında gerçekleşti. Mayıs’ta Ercan Havalimanı 514 bin 151 yolcu ağırladı.

2025 ve 2026 yıllarının son altı ayındaki uçak rakamlarına bakıldığı zaman ise 2025’de gelen ve giden olarak en fazla uçak sayısı 3 bin 194 ile Mayıs ayında yaşandığı görüldü. 2026 yılında ise yine Mayıs ayı 3 bin 422 ile en fazla uçağa hizmet verilen ay oldu.

Özçelik: Operasyonel verimliliği artırırken, hizmet kalitemizi de geliştiriyoruz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, işletme olarak yolculara güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini, operasyonel verimliliğini artırırken, hizmet kalitesini de sürekli geliştirdiklerini ifade etti.

Yolcu memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren havalimanının, artan hava trafiğini başarıyla yönetmeye devam ettiğine dikkat çeken Özçelik, “Önümüzdeki dönemde de hizmet kalitesini daha da yükseltmeye, operasyonel kapasitesini geliştirmeye ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası hava ulaşımındaki stratejik konumuna katkı sağlamaya yönelik yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.