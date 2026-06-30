Ercan Turhan: Ercan uçuşları iç hat statüsünde vergilendirilmeli

Turhan, geçmişte bu önerisini dönemin Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu ve daha sonra Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile de görüştüğünü belirterek, konunun belirli bir aşamaya kadar geldiğini ifade etti.

Turhan, geçmişte bu önerisini dönemin Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu ve daha sonra Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile de görüştüğünü belirterek, konunun belirli bir aşamaya kadar geldiğini ifade etti.

Önerisinin oldukça basit olduğunu vurgulayan Turhan, Türkiye-KKTC uçuşlarının dış hat terminalinden yapılmaya devam ederken vergi açısından iç hat statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu düzenlemenin uçuş vergilerinde ciddi bir düşüş sağlayacağını ve bunun da doğrudan bilet fiyatlarına yansıyacağını kaydetti.

Türk Hava Yolları'nın hem milli hava yolu hem de borsaya kote, kâr amacı güden bir şirket kimliği taşıdığına dikkat çeken Turhan, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin KKTC seferlerinde THY'nin "milli hava yolu" misyonunu ön plana çıkarması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca KKTC uçuşlarında sefer sayılarının artırılması yönünde de devlet desteği verilmesini öneren Turhan, bu adımların fiyatların olması gereken seviyelere çekilmesini sağlayacağını ifade etti.

Mevcut fiyat politikasını eleştiren Turhan, "Bugün Pegasus'un Viyana veya Edinburgh'dan İstanbul aktarmalı Ercan uçuşları, İstanbul-Ercan direkt uçuşundan daha ucuz. Bunu oğlum bu seyahatleri yaptığı ve biletlerini ben aldığım için bizzat biliyorum" dedi.

KKTC'nin Türkiye ile olan ulaşım bağının göz ardı edilmeden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Turhan, önerdiği modelin hayata geçirilmesinin hem turizm sektörüne hem de adada yaşayan vatandaşlara önemli katkılar sağlayacağını söyledi.