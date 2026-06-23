Ercan ve Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 3 Kişi Tutuklandı

KIBRIS 7

Yayınlama: 23 Haziran 2026 Salı 13:26 | Güncellendi: 23.06.2026 12:42 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis açıklamasına göre, 22 Haziran 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’nda E.A. (25) 160 miligram ve M.Ç. (24) 157 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul bir mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

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Polis açıklamasına göre, 22 Haziran 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’nda E.A. (25) 160 miligram ve M.Ç. (24) 157 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul bir mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Aynı gün Gazimağusa’da ise V.D. (33), 223 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bahse konu şahısların tutuklandığı, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.