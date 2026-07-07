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Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

DÜNYA 2
Yayınlama: 07 Temmuz 2026 Salı 23:24 | Güncellendi: 07.07.2026 20:34 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türk ve ABD bayrakları ile Trump'ı karşılama törenine ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız."

Kaynak: Gündem Kıbrıs