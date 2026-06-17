Erdoğan-Guterres telefon görüşmesi Rum basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile yaptığı telefon görüşmesi Rum basınında yankı buldu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili sözlerini yorumladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile yaptığı telefon görüşmesi Rum basınında yankı buldu. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili sözlerini yorumladı.

Alithia Türk medyasından alıntıladığı haberi “Erdoğan Guterres’le Telefon Görüşmesi Yaptı… Orta Doğu’daki Durumu ve Kıbrıs Sorununu Görüştüler” başlığıyla aktardı

Gazete Erdoğan’ın, ABD ve İran arasındaki diplomatik çözüm fırsatının tam olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve uluslararası toplumun, sürecin küçümsenmeyeceğini ya da sabote edilmeyeceğini güvence altına alması gerektiğini vurgulayarak Ankara’nın diplomasiden yana olduğunu söylediğini aktardı.

Gazete Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmeyi de “Türkiye Hala İki Devletten Söz Ediyor” başlığıyla yansıttı. Türkiye Genel Sekreter’in çabalarını destekliyor diyen Fidan’ın, buna rağmen Kıbrıs sorununa en gerçekçi çözümün Ada’da iki devletin ortaklığı olduğundan söz ettiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Fidan’ın bu sözleri sorulan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “kamuoyuna açık sözlerinin önemi vardır, hafife almıyorum, küçümsemiyorum. BM inisiyatifi belirli bir yöne, bizzat Genel Sekreter’in verdiği yöne ilerliyor ve bu çabaya devam edeceğiz. BM Genel Sekreteri, BM Anayasası çerçevesinin dışına çıkan herhangi bir inisiyatif almaz.” ifadelerini kullandı.

Hristoldulidis Holguin ile temasta olduğunu ve (Fidan ile) görüşülenler hakkında bilgi aldığını da söyledi.

Gazete Holguin’in bugün de Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüşmesinin beklendiğini haberine ekledi.