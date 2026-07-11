Erdoğan: Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ” Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.

Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.

Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız.”