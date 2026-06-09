Erdoğan: Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tüm bu konferanslar stratejik hafızayı geliştirecek. Türkiye'ye güç katmaya devam edeceğiz. Milletçe stratejik önemi yüksek ve zorlu bir coğrafyada asırlardır varlık gösteriyoruz. Nice zorluklarla karşılaştık nice badirelerden geçtik, ama anka kuşu yine küllerimizden yeniden doğduk. Kendi bileğimizin gücü dışında kimseye umut bağlamadık. Cumhuriyeti bu anlayışla kurduk. İçeride ve dışarıda büyük başarılara imza attık. Terörü kaynağında yok ettik. Ülkemizin güney sınırları boyunca güvenlik hattı oluşturduk.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini çok net şekilde ortaya koyduk. Türkiye kendi hikayesini yazan bir ülkedir. Güçlü olmak dışında seçeneğimiz yok. Terörsüz Türkiye süreci bir devlet vizyonudur.

Savaş meydanında artık tanklar, füzeler kadar yazılım ve donanımlar da belirleyici rol oynuyor. Türkiye olarak bu süreci takip etmekle kalmıyor, kendimizi en hızlı bir şekilde adapte etmeye çalışıyoruz. Ayrıca veri güvenliğine oldukça önem veriyoruz. Veri alt yapısını güvence altına alamayan bir ülke ekonomik istikrarını, vatandaşların mahremiyetini temin edemez.

Yapay zeka ciddi riskler barındırıyor. Teknolojik özerklik güvenliğin bir parçasıdır.

Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en az indirdik. Devletimizi Türkiye düşmanlarına maşalık yapan fetövari yapılardan temizledik."