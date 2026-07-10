Erhan Arıklı: Görevlerini fedakarca yerine getiren gazetecilerimize başarılar diliyorum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Bakan Arıklı mesajında, halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlenen basın mensuplarının, kamuoyu ile kurumlar arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Basın çalışanlarının her türlü zorlu koşula rağmen büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade eden Arıklı, toplumun haber alma hakkının korunmasında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun büyük önem taşıdığını kaydetti.

Arıklı, teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim araçlarının çeşitlendiğini, ancak doğru ve güvenilir haberciliğin değerinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, etik ilkeler doğrultusunda görev yapan basın kuruluşlarının toplumsal bilinç ve demokrasinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ilkelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Arıklı, basın mensuplarıyla sürdürülen yapıcı iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Bakan Arıklı mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan basınımızın tüm çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor; görevlerini fedakârca yerine getiren gazetecilerimize, medya çalışanlarımıza ve basın kuruluşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevi başında hayatını kaybeden basın emekçilerini de saygı ve rahmetle anıyorum.”