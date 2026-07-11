Erhürman’dan Kıbrıs Gazetesi’ne 37’nci yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Gazetesi’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Gazetesi’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erhürman, mesajında Kıbrıs Gazetesi’nin ülke basınının köklü ve önemli yayın organlarından biri olduğunu belirterek, 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gazeteyi büyük bir özveriyle bugünlere taşıyan herkesi tebrik eden Erhürman, tüm çalışanlara başarılarla dolu nice yıllar diledi.

Erhürman, mesajının sonunda Kıbrıs Gazetesi’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutlayarak, basın ve ifade özgürlüğünün güçlenerek devam ettiği nice yıllar temennisinde bulundu.