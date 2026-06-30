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Erhürman, Hagström’ü kabul etti
1 Temmuz 2026 Çarşamba
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Erhürman, Hagström’ü kabul etti

KIBRIS 25
Yayınlama: 30 Haziran 2026 Salı 19:56 | Güncellendi: 30.06.2026 21:43 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç&#8217;in Lefkoşa Büyükelçisi Martin Hagström&#8217;ü kabul etti Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erhürman’a kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.
Erhürman, Hagström’ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Martin Hagström’ü kabul etti
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erhürman’a kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi