Erhürman, Hagström’ü kabul etti

KIBRIS 25

Yayınlama: 30 Haziran 2026 Salı 19:56 | Güncellendi: 30.06.2026 21:43 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Martin Hagström’ü kabul etti Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erhürman’a kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Martin Hagström’ü kabul etti Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erhürman’a kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.