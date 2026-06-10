Siyasette bölünmeden, parçalanmadan ve kutuplaşmadan medet umanların her zaman var olduğunu belirten Erhürman, bu tür girişimlerin geçmişte de yaşandığını ifade etti. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde benzer süreçlerin yoğun şekilde görüldüğünü kaydeden Erhürman, o dönemde “ciddiyet, sabır, soğukkanlılık ve kararlılık” ilkelerini beni…

Siyasette bölünmeden, parçalanmadan ve kutuplaşmadan medet umanların her zaman var olduğunu belirten Erhürman, bu tür girişimlerin geçmişte de yaşandığını ifade etti. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde benzer süreçlerin yoğun şekilde görüldüğünü kaydeden Erhürman, o dönemde “ciddiyet, sabır, soğukkanlılık ve kararlılık” ilkelerini benimsediklerini söyledi.

Toplumun enerjisinin daha yararlı alanlara yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bu yoğun enerjiyi halk için daha yararlı olacak işlere harcamak çok daha verimli olur. Hatta bir değişiklik yapıp oturup sakince bir kitap okumak ve düşünmek bile çok daha yararlı” ifadelerini kullandı.

Halkın bu tür siyasi girişimlerin farkında olduğunu belirten Erhürman, “Ne böleriz, ne böldürtürüz. Ne kutuplaştırır, ne de kutuplaştırma çabalarına malzeme ya da izin veririz” dedi.

Siyasetlerinin temelinde bölünme ve parçalanmanın değil, halkın birliği ve iradesinin bulunduğunu ifade eden Erhürman, halkla birlikte yollarına kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.